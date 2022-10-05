Запорожская АЭС перешла в собственность России

Ранее Запорожская область была включена в состав Российской Федерации

Президент России Владимир Путин в среду, 5 октября, подписал указ о переходе Запорожской атомной электростанции (АЭС) в собственность Российской Федерации.

Прежде Запорожская АЭС входила в ведение украинской компании "Энергоатом". По итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября. Запорожская область, где располагается ядерный объект, вошла в состав Российской Федерации.

С учетом этого Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России и принять объекты станции в федеральную собственность.

Российскому кабмину поручено определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.

Запорожская АЭС многократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных, несмотря на опасность, которую представляют атаки на ядерный объект. В настоящее время станция не генерирует энергию. Как отметили в администрации Запорожской области, хотя инфраструктура АЭС в значительной степени повреждена, однако запустить станцию не представляет труда — необходимы лишь гарантии прекращения обстрелов.

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