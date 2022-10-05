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Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы

18:13
  • среда
  • 05 октября 2022

Разработал его центр "Вектор"

Министерство здравоохранения России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы, передает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

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"Торговое наименование: НИОХ-14. Дата государственной регистрации 04.10.2022", - сказано в документе.

Уточняется, что препарат будет эффективен и против вируса оспы обезьян. Разработал его центр "Вектор. НИОХ-14 - это ингибитор.

Он блокирует формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса.

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