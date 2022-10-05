Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы

Разработал его центр "Вектор"

Министерство здравоохранения России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы, передает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

"Торговое наименование: НИОХ-14. Дата государственной регистрации 04.10.2022", - сказано в документе.

Уточняется, что препарат будет эффективен и против вируса оспы обезьян. Разработал его центр "Вектор. НИОХ-14 - это ингибитор.

Он блокирует формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса.

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