США впервые с апреля увеличили импорт товаров из России

Это подтверждают статистические данные

Соединённые Штаты по итогам августа увеличили импорт товаров из России на 7,7% по сравнению с июлем 2022 года. Это следует из опубликованных в среду, 5 октября, данных американского бюро статистики.

Стоимостный объем импорта товаров из России достиг 522,1 млн долларов, тогда как в июле он составлял 484,8 млн долларов. Показатель вырос впервые с апреля 2022 года.

Наряду с этим экспорт американских товаров в Россию сократился на 19% в августе по сравнению с июлем — до 66,8 млн долларов, сообщает РИА Новости.

В сентябре стало известно, что логистические проблемы, связанные с ситуацией на Украине, а также намерение лишить Россию значительной части доходов, не помешали Соединенным Штатам и Евросоюзу резко нарастить импорт российских никеля и алюминия. За период с марта по июнь 2022 года закупки этих металлов выросли на 70%.

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