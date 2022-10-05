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Россия допустила сокращение нефтедобычи в случае введения потолка цен

18:41
  • среда
  • 05 октября 2022

ЕС задумал ограничить цены на российскую нефть в рамках восьмого пакета санкций

Введение потолка цен на российскую нефть может привести к временному сокращению ее добычи в России. Об этом в среду, 5 октября, рассказал российский вице-премьер Александр Новак.

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Замглавы правительства России принял участие в министерской встречи стран — членов ОПЕК+, на которой также обсуждалось сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения, чтобы поддержать уровень цен на мировом рынке.

Новак, комментируя планы Запада установить потолок цен на российскую нефть, предупредил, что в этом случае могут возрасти затраты на доставку сырья и возникнуть задержки в поставках топлива, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали новый, восьмой, пакет антироссийских санкций, который включает в себя ограничение цен на нефть из России. В Венгрии при этом заявили, что сумели добиться исключения из санкций для трубопроводной нефти, а в ряде случаев — для нефти, перевозимой морскими танкерами.

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