Росгвардия предотвратила теракт в Запорожской области

Идет поиск причастных

Росгвардейцы обнаружили и обезвредили в Мелитополе взрывное устройство, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня в Мелитополе горожане обратили внимание на черный пакет, который лежал около дома 110 на улице Покровской, и сообщили о нем в полицию. На место прибыло саперное подразделение Росгвардии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пакете было самодельное взрывное устройство направленного действия мощностью около 400 гр в тротиловом эквиваленте. Его обезвредили на месте.

Идет поиск причастных к попытке теракта.

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