Дети, мобилизация и Крылов: о чем Путин говорил с лауреатами конкурса "Учитель года"

Уже со следующего учебного года все регионы перейдут на единые образовательные стандарты

Педагогов России поздравил сегодня с профессиональным праздником Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года". Обращаясь к преподавателям, президент подчеркнул важность заботы о детях в четырех новых регионах нашей страны, а также пояснил, кто из учащихся и педсостава будет освобожден от частичной мобилизации.

Эту встречу Владимир Путин начинает с поздравлений. На связи - участники и победители профессиональных педагогических конкурсов. Средний возраст - всего 27 лет. Задать вопрос президенту сегодня смогли и представители новых российских регионов. Именно там школьники и студенты особо нуждаются в поддержке.

"Скоро осенние каникулы, и нужно подумать о том, как организовать отдых детей, особенно на тех территориях, где до сих пор, к сожалению, еще не спокойно или даже опасно. Есть еще один очень важный, хотя и не имеющий прямого отношения к учебе вопрос, но требующий тоже вашего внимания. Речь идет о том, что на новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи", - подчеркнул глава государства.

Выездные бригады проведут диспансеризацию прямо на месте - в детских садах и школах. Там постепенно налаживается учебный процесс. Педагоги проходят курсы повышения квалификации, в библиотеки завозят новые пособия.

"Меня результаты референдума, о котором вы сказали, откровенно говоря не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили да и продолжают еще жить", - отметил президент.

Однако выстраивать новую жизнь зачастую приходится под артиллерийскую канонаду - в регионах все еще неспокойно. В этой связи подняли другой актуальный вопрос - об освобождении от частичной мобилизации студентов. Сегодня президент подписал указ, который вносит ясность и точно обозначает категории учащихся, которые не попадают под ограниченный призыв.

"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения, другими словами, вечерней форме обучения, в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки. Аспирантов тоже брать не будем. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, расположенных на территориях инновационных и научно-технологических центров. В духовных образовательных организациях", - сказал российский лидер.

Впрочем, конфликта на Украине могло бы и не быть, добавил Путин. Если бы не попытки возродить откровенно нацистские идеи на исконно русских территориях. Извратить и переписать историю.

"Частенько дискутирую со своими коллегами, в том числе европейскими, которые говорят - ну, что там, ну есть там элементы неонацизма. Ну, а что, у нас нет, что ли? И у вас есть в России тоже какие-то неонацисты. Каких уродов только нет, каких придурков только нет, каких идиотов даже преступников только нет. Ну и что теперь. Но я не знаю ни одной страны, кроме Украины, где их ставят в разряд национальных героев, их возвеличивают", - указал глава государства.

При этом важно не только остановить возвеличивание идеалов неонацизма, но и не допустить подобного в собственной стране. Отдельная ответственность здесь ложится на школу. Уже со следующего учебного года все регионы перейдут на единые образовательные стандарты. Разработать их помогут в том числе сами учителя-лауреаты. Русский язык и литература, история и обществознание - к этим предметам особое внимание. Разночтений в том, что рассказывать детям на уроках, быть не должно. Только так удастся сохранить культурный код русского народа и передать его подрастающему поколению. Причем воспитывать патриотизм необходимо и вне занятий. "Разговор о важном" - новый формат работы с молодежью.

"С рядом вопросов они, дети, идут к нам, к учителям. То есть с такими вопросами, на которые у них нет готовых ответов. Но не только. Они же могут к вам и не идти. Если им в интернет легче забраться, они могут там искать эти ответы. А там далеко не всегда эти ответы являются достоверными, объективными и правдивыми. Поэтому очень важно, чтобы и сама платформа "Разговор о важном" была насыщенна и помогал вам, чтобы интерес детей к вам как к наставникам не пропадал, а возрастал", - обратил внимание Путин.

Приобщение детей к искусству, поездки по городам-героям, российский флаг во дворе каждой школы как нельзя лучше отражают новый подход к воспитанию молодежи. Однако важно, чтобы этот подход, подчеркнул президент, был комплексным. Нельзя забывать и про обеспечение школ: от качественных учебных пособий до лабораторных материалов и оборудования.

Отдельно затронули и тему доступности образования. Сегодня скоростной широкополосный интернет появляется в самых отдаленных деревнях и селах, причем зачастую даже быстрее, чем в городах. Массовая цифровизация позволила снизить и нагрузку на учителей. В том числе бюрократическую. Если раньше преподаватели были вынуждены заполнять почти полсотни документов, то сегодня из обязательных осталось всего пять.

Путин отдельно поблагодарил за это министра просвещения Сергея Кравцова, который неожиданно заявил: работу начали по поручению президента.

"Я говорю, что благодаря Сергею Сергеевичу, он говорит, что по моему поручению. Как там у Крылова? "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку". Но в данном случае важно, что кое-что уже сделано и намечены планы, как двигаться дальше, чтобы облегчить работу учителей. Чтобы они могли сосредоточиться на педагогическом процессе", - уточнил президент.

В завершении встречи традиционно затронули вопрос о популяризации профессии учителя. Совсем недавно завершилось первое телевизионное шоу, участниками которого стали педагоги. Причем из самых разных уголков страны. Президент выразил пожелание, чтобы подобных передач и фильмов появлялось как можно больше.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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