Не жалеть боеприпасов: подготовка мобилизованных продолжается

Занятия идут на 80 полигонах страны

Министерство обороны фиксирует увеличение числа добровольцев среди мобилизованных. Так, в столице тех, кто прибыл в военкомат, не дожидаясь повестки, - большинство. Регионы принимают дополнительные меры по поддержке призванных на службу. В Подмосковье им выплатят по 200 тысяч рублей. Ставрополье создаст резерв экипировки. На 80 полигонах страны вовсю идет подготовка новых бойцов.

Одна из самых коварных ловушек: тянешь банкноту - через секунду взрыв. Чтобы разминировать замаскированную гранату, необходимы стальные нервы. Четко следовать правилам и сохранять самообладание учат опытные инструкторы. Дальше - практика. Сделал неосторожный шаг - моментально срабатывает сигнал.

Арсенал тот же, что на фронте: автоматы разного калибра, ручные и станковые гранатометы. Огневой и тактической подготовке на полигоне в Ленинградской области каждый день уделяют по несколько часов. Добровольцы и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, восстанавливают навыки стрельбы. Боеприпасов на это не жалеют. Расход - сотни патронов в минуту.

А в Амурской области мобилизованные отрабатывают сценарии реального боя. Учатся перемещаться в составе подразделений. Отдельно занимаются снайперы. Передвигаются скрытно и оперативно. Цели поражают с дистанции от 700 до 1000 метров.

"Обучение идет от простого к сложному. Проходит проверка оружия, затем - стрельба по неподвижным целям с места. Потом обстановка наращивается: стрельба по движущимся целям, по появляющимся целям. Со сменой огневой позиции", - рассказывает Дмитрий Соколов, старший руководитель стрельбы.

По пересеченной местности проезжать через препятствия и подниматься в крутые подъемы учат на полигоне в Забайкальском крае водителей гусеничных тягачей МТЛБ, а также "Камазов" и "Уралов". Кроме того, на отдельных отрезках дистанции сымитировано применение отравляющих веществ. В таких условиях водителям необходимо не только защитить органы дыхания, но и обработать технику.

На полигоне в Крыму учат уничтожать бронетехнику противника. Экипажи танков осваивают тактику ведения современного боя. А он сегодня не ведется без разведки с использованием беспилотников. С дронами важно тоже быть на "ты".

В военкоматы Москвы, как и в первые дни после объявления частичной мобилизации, большинство граждан приходят, не дожидаясь повесток. Многие хотят заключить контракт и пойти добровольцами для участия в специальной военной операции. Но прежде военные уточняют данные, проводят беседы.

"Боевой опыт имею за плечами, поэтому все знаю, более-менее умею. Если что - могу даже делиться с молодыми новобранцами опытом. Помогать, направлять их", - отмечает мобилизованный Евгений.

Накануне в столице торжественно отправили группу мобилизованных москвичей для прохождения военной подготовки.

"Я уверен, что в жилах сегодняшних защитников течет кровь победителей и они выполнят свой долг до конца и все вернутся живыми и здоровыми с победой", - сказал Сергей Липовой, председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой Российской Федерации.

Лишь после выполнения нормативов по стрельбе, пройдя подготовку по своей специальности, а также поучаствовав в боевом слаживании подразделения на полигоне, состоится отправка. Одних бойцов - для контроля и защиты освобожденных территорий, других - в качестве резерва и усиления.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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