От боевика к судебной драме: как закончится сериал "Бранджелина"

Всплыли новые подробности грандиозной ссоры между экс-супругами

Новый громкий судебный процесс с участием звезд первой величины назревает в США. Через три года после развода с коллегой по цеху Брэдом Питтом актриса Анджелина Джоли решила еще раз перетряхнуть грязное белье. Она подала иск, обвинив бывшего возлюбленного в домашнем насилии.

Поводом для разбирательства стал инцидент, который произошел на борту частного самолета еще в сентябре 2016. Тогда скандал, конечно, не остался незамеченным. Но в возбуждении уголовного дела Джоли было отказано.

И вот новые подробности семейной сцены: драка началась в туалетной кабинке, Питт схватил Джоли за голову и плечи и начал ее трясти, в этот момент кто-то из детей кричал: "Не трогай ее!". Продолжилось все в салоне, где Питт, по словам актрисы, пытался душить одного ребенка, второго ударил по лицу и даже обливал всех пивом и красным вином.

Правда, странно, что актриса, которая занималась единоборствами и сама исполняла трюки в фильмах, не дала отпор агрессору. Ну а поводом для ссоры якобы стало критическое замечание Питта в адрес Джоли из-за методов воспитания детей. Через 5 дней после драки она подала на развод, обвинив супруга в употреблении марихуаны, пьянстве и домашнем насилии. Тот признал вину - но только по первым двум пунктам.

Почему же эта история, расцвеченная новыми неприятными деталями, всплыла именно сейчас? По мнению представителей Питта, таким образом бывшая жена мстит ему за иск, поданный в феврале этого года из-за продажи ее доли в их общем поместье и винодельне Шато Мираваль в Провансе. Звезды Голливуда купили его за 60 миллионов долларов в 2009 году, еще до свадьбы, и по условиям договора ни один из них не имеет права избавиться от своей половины без согласия второго владельца. Но Джоли заявляет, что больше не может вернуться в имение из-за боли и страданий, которые ей и детям причинил Питт.

Времена у Анджелины действительно бывали непростые. До встречи с Питтом у нее - два неудачных брака, множество любовников, героиновая зависимость, тяжелые депрессии и, по слухам, даже попытка самоубийства. Но с одним из первых красавцев мирового кинематографа она, казалось, обрела свое счастье. Почти 10 лет вместе, шестеро детей, трое из которых приемные. Они считались одной из самых крепких супружеских пар Голливуда. И при каждом удобном случае рассказывали, как им хорошо вместе.

"В каком-то журнале я прочла слова Анджелины о том, что семья - это ваше с ней главное достижение в жизни", - как-то сказала Питту Опра Уинфри.

"Да! Это так. Не могу себе представить свою жизнь без семьи", - ответил Питт.

Судя по всему, так и есть. Даже официально расставшись, бывшие супруги не выпускают друг друга из поля зрения. А значит, зрители вполне могут рассчитывать на продолжение сериала "Бранджелина", который начинался как романтический боевик, а в итоге превращается в судебную драму.

Оксана Фомичева, Станислав Курсов, "ТВ Центр"

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