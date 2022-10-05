"Желтый" уровень опасности введен в Москве из-за тумана

Предупреждение действует и в Подмосковье

В столичном регионе введен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности в связи с ожидающимся туманом. Это следует из прогностической карты предупреждений, опубликованной Гидрометцентром России в среду, 5 октября.

Предупреждение начнет действовать в Москве в 21:00 мск 5 сентября и продлится до 9:00 четверга, 6 сентября.

Аналогичный режим введен из-за тумана в Московской области, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе ночные температуры будут постепенно понижаться, но заморозки в ближайшие дни не ожидаются. По словам метеоролога, днем в пятницу и в выходные прогнозируется плюс 11-16 градусов, это выше нормы примерно на три градуса.

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