Названа дата коронации Карла III

Букингемский дворец пока отказался комментировать эти данные

Как пишет в среду агентство Bloomberg, церемония коронации короля Великобритании Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 3 июня 2023 года.

Букингемский дворец отказался комментировать эти данные. Вместе с тем в заметке уточняется, что власти все еще обсуждают, какие дни до и после коронации будут выходными.

Ранее СМИ писали, что Карл III настаивает на скромной коронации, хотя при этом церемония должна быть проведена надлежащим образом, с учетом всех традиций и протокольных требований.

Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Великобритании стал ее 73-летний старший сын. Наследником Карла III является его получивший титул принца Уэльского сын Уильям.

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