Ракета с кораблем Crew Dragon и россиянкой Анной Кикиной отправилась к МКС

Старт осуществлен в рамках программы перекрестных полетов

Ракета с кораблем Crew Dragon, на борту которого находится космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, стартовала к Международной космической станции в среду, 5 октября.

Запуск был произведен с площадки Космического центра имени Кеннеди в США в рамках программы перекрестных полетов. Она предполагает отправку американских астронавтов на МКС на российских космических кораблях с предоставлением взамен мест на американских кораблях космонавтам "Роскосмоса".

Наряду с Кикиной в состав экипажа этой миссии входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. После старта россиянка обратилась на русском и английском языках с благодарностью ко всем космическим агентствам, принявшим участие в запуске, а также к своим коллегам. Кикина заявила, что "мы рады всем экипажем делать то, что мы сейчас делаем".

Ожидается, что Crew Dragon пристыкуется к МКС в автоматическом режиме в 16:57 6 октября по времени восточного побережья США (23:57 мск), сообщает ТАСС.

Запуск миссии космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" Анной Кикиной к Международной космической станции ранее пришлось перенести из-за сложных погодных условий. Старт был запланирован на 3 октября, но ураган "Иэн", обрушившийся на побережье Флориды, заставил NASA скорректировать график.

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