Добровольцы продолжают приходить во временные мобилизационные пункты Москвы

Мобилизация была объявлена две недели назад

Желающие стать добровольцами москвичи продолжают приходить во временные мобилизационные пункты в столице, передает АГН "Москва".

"Я доброволец, считаю своим долгом защищать Родину. Волнительный процесс, переживают родители, семья, но все поддерживают и ждут обратно", - рассказал один из мужчин.

Довольно много добровольцев пришло сегодня на пункт мобилизации, отмечается в сообщении.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

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