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Великобритания предложила не допускать Россию к расследованию ЧП на "Северных потоках"

20:02
  • среда
  • 05 октября 2022

При этом Лондон признал неспособность запретить Москве проводить собственное расследование

Необходимо "держать лису подальше от курятника" и не допускать российскую сторону к расследованию происшествий, которые привели к нарушению эксплуатации системы "Северный поток". Такое мнение в среду, 5 октября, высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
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В интервью The Telegraph Уоллес заявил, что любое потенциальное предложение со стороны России об оказании помощи в ходе расследования инцидента не будет принято.

Вместе с тем британский министр признал, что если Москва захочет провести собственное расследование, "вы ничего не сможете сделать, чтобы остановить ее", так как ЧП произошло в нейтральных водах.

26 сентября стало известно о падении давления из-за утечек газа в двух нитках "Северного потока" и в нитке "Северного потока — 2", заполненной техническим газом. По предварительным данным, трубопроводы были повреждены в результате физического воздействия, не исключены подрывы.

Сотрудники компании Nord Stream 2 AG, оператора трубопровода "Северный поток — 2", приступят к обследованию системы после завершения полицейского расследования.

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