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Вашингтон обвинил ОПЕК+ в солидарности с Россией

20:19
  • среда
  • 05 октября 2022

США недовольны решением о сокращении добычи нефти

Страны — участницы расширенного формата ОПЕК+, в который наряду с членами Организации стран — экспортеров нефти входят еще 10 государств, включая Россию, встали на сторону Москвы. Такое заявление в среду, 5 октября, сделали в американском Белом доме.
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Комментируя решение ОПЕК+ о сокращении объемов нефтедобычи, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала его ошибочным и подчеркнула, что такими действиями "ОПЕК+ солидаризуется с Россией" в то время, когда Москва проводит специальную военную операцию на Украине.

Жан-Пьер также заявила, что решение, принятое членами ОПЕК+, окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, сообщает ТАСС.

5 октября в ходе министерской встречи членов ОПЕК+ было согласовано сокращение объемов нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября. Реальное сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 1-1,1 млн баррелей в сутки, отметили в Саудовской Аравии.

При этом новая квота России по соглашению ОПЕК+ составит 10,5 млн баррелей в сутки против нынешних 9,9 млн.

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