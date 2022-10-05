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"Осознать правду бывает сложно": Захарова о ЧП с "Северными потоками"

20:03
  • среда
  • 05 октября 2022

ЕС предали их же союзники

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление вице-премьера Александра Новака о том. что Россия готова поставлять газ по неповрежденной нитке "Северного потока - 2".

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"И после этого кто-то посмеет сказать, что за диверсией стоит наша страна? Понимаю, что осознать правду бывает очень сложно. Но когда-то странам ЕС придется это сделать и признать - их предали союзники", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

26 сентября сразу в четырех местах Северных потоков произошла утечка газа. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что авария - беспрецедентна, а сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы.

В Кремле заявили, что это могла быть диверсия. Как отмечают эксперты, ряд косвенных доказательств указывают на причастность ко взрывам Соединенных Штатов.

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