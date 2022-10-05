Новак похвалил ЕС за отказ от введения потолка цен на газ

В мире наблюдается дефицит энергоресурсов, отметил вице-премьер

Европа поступила разумно, отказавшись от идеи ограничения цен на поставки газа. Такое мнение в среду, 5 октября, высказал российский вице-премьер Александр Новак.

Как заявил политик в эфире телеканала "Россия 24", в Брюсселе "пришли к разумному решению не делать это, потому что это также негативно повлияло бы на энергорынок Европы и на поставки ресурсов в Европу".

Новак указал, что газовый рынок находится в еще более сложном положении, чем нефтяной, причем в целом отмечается дефицит энергоресурсов на мировых рынках, в том числе сжиженного природного газа.

Решить вопрос с экономическим кризисом Европа планировала путем введения потолка цен на российский газ, однако от этой идеи отказались, поскольку тогда нужно было бы вводить ограничения и в отношении других поставщиков. Например, Норвегии, которая в сложившейся ситуации подняла цены на топливо, отмечали западные СМИ.

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