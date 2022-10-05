ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новак похвалил ЕС за отказ от введения потолка цен на газ

20:40
  • среда
  • 05 октября 2022

В мире наблюдается дефицит энергоресурсов, отметил вице-премьер

Европа поступила разумно, отказавшись от идеи ограничения цен на поставки газа. Такое мнение в среду, 5 октября, высказал российский вице-премьер Александр Новак.

Остановлена прокачка российского газа через Австрию
"Газпром" возобновил поставки по "Силе Сибири"

Как заявил политик в эфире телеканала "Россия 24", в Брюсселе "пришли к разумному решению не делать это, потому что это также негативно повлияло бы на энергорынок Европы и на поставки ресурсов в Европу".

Новак указал, что газовый рынок находится в еще более сложном положении, чем нефтяной, причем в целом отмечается дефицит энергоресурсов на мировых рынках, в том числе сжиженного природного газа.

Решить вопрос с экономическим кризисом Европа планировала путем введения потолка цен на российский газ, однако от этой идеи отказались, поскольку тогда нужно было бы вводить ограничения и в отношении других поставщиков. Например, Норвегии, которая в сложившейся ситуации подняла цены на топливо, отмечали западные СМИ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Новак
Александр Новак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.