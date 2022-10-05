Боррель: ЕС готов к дипломатическому решению по Украине

Ранее глава евродипломатии призывал Киев "выиграть на поле боя"

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует до конца месяца запустить миссию по подготовке украинских военных.

"В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно", - добавил при этом он (цитата по РИА Новости).

Ранее Боррель заявлял, что "эта война должна быть выиграна на поле боя".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"