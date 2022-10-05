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Боррель: ЕС готов к дипломатическому решению по Украине

20:41
  • среда
  • 05 октября 2022

Ранее глава евродипломатии призывал Киев "выиграть на поле боя"

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует до конца месяца запустить миссию по подготовке украинских военных.

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"В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно", - добавил при этом он (цитата по РИА Новости).

Ранее Боррель заявлял, что "эта война должна быть выиграна на поле боя".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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