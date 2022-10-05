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ВОЗ ожидает роста заражений ковидом

20:46
  • среда
  • 05 октября 2022

"Омикрон" остается доминирующим штаммом

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о ситуации с коронавирусом в мире.

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"Мы ожидаем, что число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличится. Но смерти не должны, учитывая, что у нас есть вакцины и терапевтические средства, которые могут спасти жизни", - цитирует главу ВОЗ РИА Новости.

Он также добавил, что "омикрон" остается доминирующим штаммом во всем мире.

За минувшие сутки в России госпитализированы 2480 заболевших коронавирусом. Зафиксировано 23757 новых случаев. Всего с начала пандемии в России выявлено 21 118 629 случаев заболевания, зарегистрировано 387779 летальных исходов.

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