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Россия обвинила ЕС в нежелании инвестировать в мир на Украине

21:00
  • среда
  • 05 октября 2022

Брюссель настроен на затягивание конфликта, отметили в российском МИД

Европа сохраняет линию на затягивание и обострение вооруженного конфликта, поскольку перевешивает стремление нанести максимальный ущерб России. Такое заявление в среду, 5 октября, сделал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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По словам дипломата, Запад отказывается признавать, что причиной специальной военной операции стал многолетний отказ учитывать законные интересы национальной безопасности России.

Однако "в условиях глобализации мы живем во взаимозависимом мире", поэтому "не считаясь с интересами собственных граждан, США и страны НАТО ставят на кон европейскую безопасность, подстрекая Киев к продолжению боевых действий и отказу от ведения переговоров", подчеркнул Гаврилов.

Представитель МИД также раскритиковал заявления Запада о том, что поставки оружия Украине осуществляются якобы для обеспечения ее права на самооборону. Гаврилов поинтересовался, "о какой самообороне может идти речь, если украинские военачальники говорят о возможности нападения на объекты в глубине России", сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Запад ставит своей целью затягивание спецоперации на Украине, а также перенос военных действий на территорию России. Члены альянса, по его словам, предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов.

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