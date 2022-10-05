На Запорожской АЭС запланировали запуск одного из реакторов

Из-за обстрелов станция прекратила генерацию энергии

Сотрудники Запорожской атомной электростанции рассказали представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах снова запустить один из шести реакторов АЭС.

Как сообщили в пресс-службе МАГАТЭ в среду, 5 октября, операционный персонал проинформировал экспертов агентства, что началась подготовка к запуску пятого реактора на пониженной мощности.

В МАГАТЭ также отметили, что на подготовку и запуск реактора потребуется время, конкретные сроки не уточняются, сообщает "Интерфакс".

Ранее в администрации Запорожской области рассказали, что хотя инфраструктура АЭС в значительной степени повреждена в результате обстрелов со стороны ВСУ, запустить станцию в техническом отношении не представляет труда — необходимы лишь гарантии прекращения атак.

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