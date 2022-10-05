В программу перекрестных полетов на МКС могут включить новые страны

Проект реализуют Россия и США

Россия и США рассматривают возможность включения новых членов в программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в среду, 5 октября, рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

Как отметил представитель российской госкорпорации, в будущем в рамках программы планируется привлекать новые страны, новые программы, новые агентства.

Москва и Вашингтон следуют установленным процедурам, согласуя каждый шаг друг с другом, подчеркнул Крикалёв.

При этом в "Роскосмосе" не уточнили, о каких именно странах может идти речь, сообщает "Интерфакс".

5 октября в рамках программы перекрестных полетов к МКС отправился космический корабль Crew Dragon. На его борту наряду с астронавтами NASA находится космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина и астронавт Японского аэрокосмического агентства Коити Ваката. Ожидается, что Crew Dragon пристыкуется к МКС в автоматическом режиме в 16:57 6 октября по времени восточного побережья США (23:57 мск).

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