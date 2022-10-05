В ЛНР рассказали о следующем этапе интеграции в состав России

Луганская Народная Республика присоединилась к Российской Федерации

Следующим шагом для территорий, вошедших в состав России, станет полное освобождение. Такое заявление сделал в среду, 5 октября, представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

По словам политика, начался переходный период, во время которого "первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности".

Мирошник заявил, что на этом этапе должно произойти "реальное слияние наших военных подразделений в один хорошо воюющий боевой механизм, без перекосов и разницы в подходах", сообщает РИА Новости.

5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации, ратифицировав договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Принятие государств в состав России было оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по ратификации международного договора. Конституционный суд признал эти договоры соответствующими Основному закону России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"