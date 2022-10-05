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Шольц: ФРГ сделала работу над ошибками в энергетике

22:28
  • среда
  • 05 октября 2022

Берлин стремится обеспечить энергетическую независимость

На протяжении последних десятилетий власти Германии допустили ряд ошибок в энергетической области. Главная из них заключалась в отсутствии в стране инфраструктуры, необходимой для импорта газа. Такое заявление в среду, 5 октября, сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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Как заявил глава германского федерального правительства, ошибочным было пренебрежение инфраструктурой и строительством терминалов для сжиженного природного газа (СПГ), наличие которых позволяло бы заменять поставщиков.

Шольц заверил в оперативном реагировании Берлина на ситуацию в энергетике, которая сложилась в связи с сокращением поставок российского газа. Для сокращения зависимости от этих поставок ведется строительство СПГ-терминалов, перезапущены угольные электростанции, продлено разрешение на работу ряда атомных электростанций, сообщает ТАСС.

В Германии в предыдущем отопительном периоде потребление газа составило 57 млрд куб. м, то есть в среднем - 9,5 млрд куб. м в месяц. Текущий уровень заполненности подземных хранилищ Германии составляет 92% при объеме активного газа в 20 млрд куб. м. Таким образом, объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением в течение всего двух месяцев из шести.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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