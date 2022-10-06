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Политолог сравнил Евросоюз со стадом загнанных бизонов

07:59
  • четверг
  • 06 октября 2022

Европейцы понимают, что несутся к пропасти, но сделать ничего не могут

Новые регионы вошли в состав России: готова ли Украина признать перемены и начать поиск путей к мирному соглашению? В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эту тему с членом президентского Совета по межнациональным отношениям Богданом Безпалько.
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Почему Зеленский заявляет, что не пойдёт на переговоры с Москвой? Готов ли Запад занять более прагматичную позицию или же он будет дальше подталкивать Киев к продолжению конфликта?

"Я думаю, что Зеленский повторяет вслед за теми, кто его курирует из определенных кругов США. И кто настроен на длительную кровопролитную ресурсоемкую войну. Для того, чтобы ослабить Россию, но не довести конфликт до очень широкомасштабного, либо даже до ядерного. Европейцы мне напоминают картину из учебника по истории древнего мира. Когда бизоны, загнанные охотниками, несутся и падают с пропасти. Они понимают, что несутся к пропасти, но сделать ничего не могут", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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