Королевству грозит инфляция выше 20%

Пять миллионов детей в нищете, инфляция за 20%. В Соединённом Королевстве ждут народного восстания. Британия уже готова сказать "Прощай!" премьер-министру Элизабет Трасс. Всего-то месяц как новая глава правительства повела страну в светлое будущее, предложив новую экономическую программу, а граждане королевства уже готовятся к восстанию. Издание "Индепендент" цитирует бывшего премьера Гордона Брауна: "Это антирабочие меры, потому что 40% тех, кто пострадает, это работающие люди с низкой зарплатой. Это антисемейные меры, потому что пять миллионов детей окажутся в нищете".

Программа Лиз Трасс и её протеже канцлера Казначейства Квази Квартенга - отказаться от новых налогов на сверхприбыли крупных компаний, а также игнорировать инфляцию, которая съедает на глазах пособия для самых бедных. Браун считает, что миллионы британцев скоро докатятся до полной нищеты. Инфляция в королевстве - выше 10%. Но это ещё цветочки. Эксперты пообещали 22% в следующем году.

Неудивительно, что такие карикатуры не сходят со страниц британских газет: Лиз в гробу и покрывало цветов украинского флага. Киеву в следующем году Трасс намерена отправить более 2 миллиардов фунтов, и это на фоне роста цен, фантастических платежек за ЖКХ, промышленного кризиса. Британские труженники возмущены. Выступление Лиз Трасс попытались сорвать и экоактивисты из "Гринпис", вскинув лозунги "Кто за это голосовал?" Люди за голову хватаются и от самой Трасс, и от её подопечного Квази Квартенга, который придумал и такое объяснение: экономические проблемы у нас, в том числе от того, что слишком долго королеву хоронили - народ 10 дней на работу не ходил, налогов недособрали! Простые британцы комментируют: "Ну когда вы прекратите эту безумную зеленую политику? Снизьте топливный налог! Остановите зелёные пошлины! Это не Пу-у-утин вздувает цены на всё, такова политика правительства".

Ну, пересказывать, что во всех проблемах Путин и Россия виноваты, наверное, не нужно. Жители королевства уже теплыми словами поминают гуляку Бориса Джонсона. И вот так готовы проводить в последний путь нового премьера Трасс (см. видео). У которой в действительности всё не так как на самом деле.

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