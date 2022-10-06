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Боевой вылет российских Су-25 показали на видео

08:13
  • четверг
  • 06 октября 2022

Уничтожена бронетехника украинских боевиков

Союзные силы под надежной защитой зенитно-ракетных комплексов С-300. Кадры боевого дежурства ЗРК демонстрирует в четверг Минобороны.
Минобороны показало работу комплексов "Искандер"

Расчеты ПВО Западного военного округа круглосуточно контролируют небо. Радиолокационные станции С-300 способны обнаружить любой объект на расстоянии до нескольких сотен и на высоте до 35 километров. А также сопровождать одновременно до 12 целей.

Комплекс с одного выстрела поражает самолёты и вертолёты противника. От зенитчиков не скроются баллистические и аэродинамические цели. Украинские националисты не случайно ведут настоящую охоту за нашими ЗРК.

А экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ. Пуски выполняли парами с малых высот. Это хорошо видно на кадрах, предоставленных сегодня Минобороны. И вот результат - уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронетехника боевиков. После возвращения на базу и технического обслуживания наши летчики готовы к новым боевым вылетам.

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