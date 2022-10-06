Пять часов отбивал атаки врага: названы новые имена героев спецоперации

Военнослужащие проявляют мужество и отвагу

Старший лейтенант Сергей Попов со своими подчиненными более десяти часов отбивал атаки националистов. Его взвод противотанковых управляемых ракет уничтожил 5 единиц бронетехники и более 20 радикалов. Сам Сергей первым выстрелом вывел из строя вражескую БМП.

Колонна ефрейтора Максима Мурзенко попала под массированный обстрел украинских диверсантов. Одна из машин загорелась, Максим пришел на выручку двум раненым товарищам, а позже сумел доставить топливо на передовую, где вели бой российские десантники.

Младший сержант Иван Скирда обнаружил в лесополосе замаскированный опорный пункт неприятеля, принял решение обойти противника с тыла и атаковать. Подразделение под командованием Ивана уничтожило 12 боевиков.

Ефрейтор Александр Черненко водитель роты материального обеспечения сумел не только оперативно вернуть в строй поврежденный обстрелами ВСУ автомобиль, но и отразить атаку радикалов, трое из них были уничтожены.

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