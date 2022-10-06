КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря

Испытания совпали с обсуждением в Совбезе ООН предыдущего пуска

Северная Корея сегодня запустила очередные две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Одна пролетела 300 километров, другая - 800. Пхеньян заявил, что таким образом он отвечает на совместные учения США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность в регионе.

Испытания совпали по времени с обсуждением в Совбезе ООН ситуации с пуском во вторник ракеты "Хвасон-12" - самой мощной из всех, созданных Пхеньяном. Члены Совбеза осудили действия Северной Кореи.

Между тем, Россия и Китай указали на то, что конфронтацию с КНДР провоцируют действия США и их союзников. И новые санкции против Пхеньяна, скорее всего, никакого результата не дадут.

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