Маск разъяснил сенаторам свой план урегулирования на Украине

На востоке страны большая часть населения - русские

Русские, составляющие большую часть населения восточных регионов Украины, предпочитают Россию. Илон Маск ответил сенатору Линдси Грэму на критику опубликованного ранее предпринимателем плана мирного урегулирования.

Сенатор ранее прокомментировал план основателя Tesla в соцсети. По мнению Грэма, миллиардеру, прежде чем предлагать пути решения конфликта, следует понять, что Россия вторглась на Украину.

"Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию", - ответил Грэму Маск.

Мирный план Маска включает повторное проведение референдумов в новых регионах России под наблюдением ООН. Он также заявил, что Крым - российский. Кроме того, Украина должна стать нейтральной страной: Маск добавил что не верит в победу Киева, передает ТАСС.

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