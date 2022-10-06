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Маск разъяснил сенаторам свой план урегулирования на Украине

08:19
  • четверг
  • 06 октября 2022

На востоке страны большая часть населения - русские

Русские, составляющие большую часть населения восточных регионов Украины, предпочитают Россию. Илон Маск ответил сенатору Линдси Грэму на критику опубликованного ранее предпринимателем плана мирного урегулирования.

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Сенатор ранее прокомментировал план основателя Tesla в соцсети.  По мнению Грэма, миллиардеру, прежде чем предлагать пути решения конфликта, следует понять, что Россия вторглась на Украину.

"Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию", - ответил Грэму Маск.

Мирный план Маска включает повторное проведение референдумов в новых регионах России под наблюдением ООН. Он также заявил, что Крым - российский. Кроме того, Украина должна стать нейтральной страной: Маск добавил что не верит в победу Киева, передает ТАСС.

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