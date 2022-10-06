ВСУ стянули в Запорожье огромные силы

Количество людей и техники больше, чем за все время СВО

Огромное количество людей и техники скопили ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области. Наступательный потенциал этой группировки не иссякает, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Количество вооружений и личного состава, которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО", - заявил Рогов агентству ТАСС.

По словам представителя администрации Запорожской области, несмотря на то, что количество потерь у ВСУ все увеличивается, они сохраняют наступательный потенциал. Их активность растет, а потери быстро восполняются.

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