Опубликован указ Путина об отсрочке для студентов и аспирантов

Он касается получающих высшее образование впервые

Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об отсрочке от частичной мобилизации для аспирантов и некоторых категорий студентов опубликовала пресс-служба Кремля. Российский лидер, объясняя необходимость этого документа, пояснял: Минобороны изначально нет намеревалось призывать по частичной мобилизации некоторые категории граждан. Однако это не было отражено в документах, поэтому сейчас приходится вносить поправки.

Как указал Путин, отсрочка коснется студентов, которые обучаются на очной и очно-заочной формах в вузах, колледжах, научных организациях. Относится указ и к тем, кто обучается на площадках инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях. Речь идет о тех, кто получает образование впервые.

Ранее подписанный указ президента, освобождающий от призыва большую часть учащихся, распространялся на государственные вузы. Теперь закон касается и частных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, передает ТАСС.

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