В рядах боевиков царит полная неразбериха

Десятки снарядов выпустили украинские боевики по жилым районам Донбасса. Разрушения в Макеевке, Горловке, Ясиноватой. Бьют по школам и детским площадкам. За сутки в ДНР погибли 3 мирных жителя, шестеро - ранены. Разведка выяснила, что неонацисты готовят новую провокацию в Запорожской области.

Как на улице Артема в Донецке уцелела детская площадка, люди до сих не могут понять. Но с ужасом говорят – хорошо, что в момент артналета на качелях и в песочнице никого не было. Снаряды, выпущенные ВСУ по микрорайону, разрушили подъезд в жилом доме. Стоматологическую поликлинику. От осколков три человека погибли. Еще шесть ранены. С полуночи радикалы бьют по Горловке и Ясиноватой. Под ударом и Херсон. В нескольких районах власти решили временно отменить уроки в школах.

Впрочем, сегодня националисты готовят еще более жестокую акцию. Как говорят разведчики, ВСУ планируют нанести удар по ДнепроГЭС и разрушить плотину. На охрану станции поставлен расчет зенитно-ракетного комплекса С-300. Одновременно дивизионы пресекают атаки ВСУ на российские подразделения вдоль всей линии соприкосновения. От Харьковской области до Запорожской.

Целей в небе – до десятка в сутки. А то и больше. Если раньше это были, в основном, самолеты, которые ВСУ помогли отремонтировать или передали из старых запасов страны восточной Европы, то теперь угроз значительно больше. Националисты стали применять отправленные Пентагоном противорадиолокационные ракеты HARM. Они предназначены для борьбы с нашими системами ПВО. Две такие ракеты накануне сбиты над Херсоном. HARM, конечно, вооружение высокотехнологичное. Но прорваться мимо С-300 удается редко. Не говоря уже о "Точках-У" и беспилотниках.

Рулежка, разгон. Но самолеты не набирают высоту. А едва оторвавшись от земли, идут над самыми кромками деревьев. Так, скрытно и не подставляясь под обстрел из "Стингеров", звенья Су-25 подлетают к позициям националистов на Харьковщине. И открывают огонь. Во время этого налета уничтожены 10 командных пунктов. А также место дислокации иностранных наемников под Константиновкой.

А это окрестности Красного Лимана, занятого нацистами. Оператор боевого дрона заметил огневую позицию. Американская гаубица М-777, тягач и грузовик с боекомплектом. Рядом артиллерийский расчет. 10 человек. В считанные минуты координаты получили российские минометчики. И всего тремя выстрелами уничтожили натовскую пушку. Вместе со снарядами и боевиками.

Херсонская область. ВСУ пытаются провести разведку боем. Но колонну уже ждут российские диверсионные группы. Несколько выстрелов из гранатометов из засады. И националисты буквально посыпались с брони на обочину. Паника. Радикалы открывают беспорядочный огонь. Едва не друг в друга. Танк подбит. На всех направлениях, где возможны прорывы, ополченцы выставили такие заградительные кордоны.

В Соледаре штурмовые отряды союзных сил заняли всю промзону. И сегодня выбивают националистов из частного сектора. Мирных жителей в городе нет. Все давно эвакуированы. Управление частями ВСУ нарушено. В рядах боевиков неразбериха. Минометы накрывают своих же. А командиры 25-й отдельной бригады приказывают: раненых, счет которым на сотни, не вывозить.

Потери националистов в направлении Соледара и Артемовска настолько высоки, что ВСУ вынуждены отводить ликвидированные на две трети подразделения в тыл.

Пока в ротации боевиков возникла пауза, союзные войска сами перешли в контрнаступление. Освободили поселок Диброво. Закрепились в Кременной. А сейчас на этом участке российская группировка создает мощную линию обороны, которую ВСУ даже после пополнения сил за счет новобранцев прорвать не смогут.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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