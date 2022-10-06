"Наибольшее зло": США теряют влияние в мире

На Западе растут последствия от энергокризиса

Звонкая пощечина Западу. Решение "ОПЕК Плюс" сократить добычу нефти вместо ожидаемого в Вашингтоне роста поставок стало "холодным душем" для администрации Джо Байдена. Перспектива усугубления энергокризиса в Соединенных Штатах и в ЕС, по мнению экспертов, рискует еще сильнее пошатнуть слабеющие позиции США в мире. Еще одним ударом стало признание американской разведки, которое в новом свете выставляет тех, кого так яро поддерживает Белый дом.

Американский след в убийстве российского военного корреспондента Дарьи Дугиной разведка США не нашла. Сенсационная статья вышла в Нью-Йорк Таймс. Ссылаясь на данные, распространенные в Белом доме, журналисты пишут, что теракт совершили украинцы. Америка тут ни при чем. Санкцию на ликвидацию выдало руководство Киева.

Разведывательные службы США считают, что определенные лица украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина.

20 августа автомобиль, на котором возвращалась с фестиваля Дарья Дугина, был взорван. Все произошло буквально на глазах отца журналистки Александра Дугина. Впрочем, в американском издании пишут, что некоторые официальные лица в США подозревают, что фактический целью операции был именно он. Фамилии и должности в статье не называют, но сообщают, что Пентагон делился с Украиной данными разведки о событиях на поле боя, но вот украинцы не всегда сообщали Штатам о своих планах.

Источники газеты отметили, что после убийства Дугиной США донесли свое осуждение до украинских властей. За свою жизнь боится теперь и один из основателей культовой группы Pink Floyd. Роджер Уотерс тоже в так называемом "расстрельном" списке" за свои высказывания. Он в очередной раз обвинил Запад в развязывании боевых действий между Россией и Украиной, а США и вовсе назвал наибольшим злом в мире.

Соединенные Штаты настойчиво советуют руководству Бразилии все-таки ввести санкции против России. Впрочем, несмотря на давление, те не реагируют. В отличие от главы Еврокомиссии – подоспел восьмой пакет антироссийских рестрикций против России. Урсуле Фон Дер Ляйен не терпится начать переговоры с поставщиками для снижения цен на все виды газа. Она уже направила лидерам стран ЕС письмо, в котором предложила обсудить возможный комплекс действий, которые необходимо предпринять. В частности, использовать общеевропейскую платформу для совместных закупок – чтобы избежать конкуренции, а еще разработать систему экономии газа, но учитывая национальные различия на энергетическом рынке. Европейская демократия в действии. Но, кажется, в Европе начинают понимать, что происходит.

"Санкции разрушают наше процветание. Правительство вместе с ЕС ведёт против нас экономическую войну. Люди больше не могут позволить себе электричество, отопление, топливо и продукты", - заявил кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс.

А еще нормально помыться и даже сходить в туалет. Во Франции, например, приказано отключить водоснабжение уборных общественных зданий и снизить температуру воды в бассейнах. Энергетический кризис затронул все сферы экономики Запада. В Мюнхене накануне сетовали на рост стоимости жизни. В Берлине почти три тысячи врачей вышли на забастовку, отменив этот день прием пациентов. В Греции митингуют пенсионеры. Помимо повышения пособий, они требуют от правительства принять меры по регулированию цен на энергоносители. Накануне страны "ОПЕК Плюс" приняли решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. От этой новости пришли в недоумение даже в Соединенных Штатах.

И, кажется, только Джо Байдену все нипочем. Во время своего визита во Флориду, президент забыл отключить микрофон и во время общения с одним из чиновников решил похвастаться своим могуществом. Только сделал это в крайне грубой форме.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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