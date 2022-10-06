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Новый пост Маска в соцсетях вызвал гнев у русофобов

11:51
  • четверг
  • 06 октября 2022

Ранее предприниматель предложил условия для мирного урегулирования

Спор всемирно известного бизнесмена Илона Маска с русофобами в четверг получил продолжение. Американский предприниматель заявил, что жители восточных регионов Украины исторически поддерживали Россию и хотели воссоединения. Свою позицию он подкрепил наглядными аргументами.

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Что для одних - голос разума, для других - повод для интернет-травли. Уже который день высказывания Илона Маска по Украине не дают покоя русофобам и ястребам заокеанской политики. Луч света, мелькнувший в тёмном царстве американской пропаганды, всеми силами стараются задушить и дискредитировать. Высказался и один из самых ярых ненавистников Москвы - сенатор Линдси Грэм. Он посоветовал Маску подтянуть матчасть и ознакомиться с фактами так называемого российского вторжения.

Ранее Маск написал на странице в соцсети, что не верит в победу Киева, а также предложил условия для мирного урегулирования. Среди них - проведение повторных референдумов на освобождённых территориях под эгидой ООН и закрепление внеблокового статуса Украины. На миллиардера тут же посыпались обвинения в связях с Кремлём и нецензурная брань. Но бизнесмен твёрдо стоит на своём.

"Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живёт там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию", - заявил Маск.

В подтверждение своих слов Маск опубликовал карту с результатами выборов 2012-го года. Синим отмечены области, чьи жители голосовали за пророссийскую "Партию регионов". Маск осмелился сказать то, о чём в США не принято говорить вслух. Аргументированная позиция гениального бизнесмена, не запятнавшего свою репутацию политическими скандалами, может склонить многих в сторону здравого смысла. А значит, стоит ждать новые нападки официального Вашингтона. Грэм уже предложил лишить компанию "Тесла" налоговых льгот.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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