В нескольких регионах прошла "репетиция" зимы

В ряде городов - гололед и снежные заносы

Непогода накрыла Дальний Восток России. Режим ЧС ввели в Соболевском районе Камчатки, где река вышла из берегов, подтоплено более полусотни дворов и жилых домов, разрушен единственный мост. А на северо-востоке Якутии ожидается похолодание до минус 20 градусов.

Никакой "золотой осени", уже настоящая русская зима! Перевал Тит в Якутии замело. На заснеженной дороге - настоящий коллапс. Многокилометровая очередь из машин. Движение по федеральной трассе "Лена" для большегрузов закрыто.

"Репетиция" зимы сегодня и в Южно-Сахалинске. Правда, снегопад длился всего несколько минут, а снежинки при плюсовой температуре таяли в воздухе. В Магадане на дорогах - гололёд и снежные заносы. У шиномонтажных мастерских - очереди. Водители срочно меняют летнюю резину на зимнюю.

А на Камчатке пока не думают о зиме. Там мощный осенний паводок. В селе Соболево из-за резкого подъема уровня воды в реках подтоплено несколько десятков домов. Разрушен мост. Для оказания помощи населению из регионального спасательного центра вылетел вертолет Ми-8 с экипажем на борту. Местным приходится передвигаться по населенному пункту вплавь.

А на Чукотке объявлено штормовое предупреждение. Ураган сбивает с ног. Порывы ветра на востоке округа достигают 30 метров в секунду. И все это одновременно с сильным дождем. Занятия в школах отменены. Авиасообщение с полуостровом пока прервано.

Москва и область во власти самого меньшего осеннего ненастья - предрассветного тумана. Правда, к утру он рассеивается и видимость улучшается. А еще синоптики обещают жителям столичного региона настоящую "золотую осень". Уже в конце недели значительно потеплеет, в дневные часы - до плюс 15.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"