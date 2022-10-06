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Мишустин провел переговоры в рамках Каспийского экономического форума

11:55
  • четверг
  • 06 октября 2022

Встречи проходят в Сколково

Ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества - в центре внимания участников второго Каспийского экономического форума.

В подмосковном Сколково премьер Михаил Мишустин обсудил реализацию совместных проектов с главами делегаций Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Страны "пятерки" делают акцент на развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, охраны окружающей среды, а также развитие межрегионального взаимодействия и культурно-гуманитарных связей.

"У нас большая и содержательная повестка. Уверен, что по итогам сегодняшней встречи мы выйдем на абсолютно конкретные решения, которые дадут новый импульс развитию многопланового сотрудничества в каспийском регионе и будут в конечном итоге способствовать повышению благосостояния граждан наших государств", - заявил Мишустин.

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