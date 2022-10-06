Дуров предупредил об угрозе потери данных пользователями WhatsApp

Хакеры могут слить всю информацию с телефона

Мессенджер WhatsApp уязвим для хакеров. Через это приложение они могут получить доступ ко всем данным на телефоне пользователя, предупредил основатель Telegram Павел Дуров .

"Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России. С помощью мессенджера можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения. Дуров утверждает, что приложение уже 13 лет является инструментом слежки. Хакерам, чтобы получить контроль над гаджетом, достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении, передает ТАСС. Дуров подчеркивает, что это предупреждение - вовсе не призыв перейти на Telegram, можно использовать любой другой мессенджер.

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