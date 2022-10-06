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Названа основная жалоба россиян на мобилизацию

10:28
  • четверг
  • 06 октября 2022

Основная часть жалоб подтвердилась

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова назвала главную проблему мобилизации.
Россиянам дали разъяснения по снятию с воинского учета

В основном россияне жалуются на ошибочный призыв. При этом большая часть жалоб, как оказалось, подтвердилась.

"Каждое такое обращение проверялось. И, надо сказать, значительная часть их подтвердилась. И когда эти ситуации помогали установить, выяснить, то эти люди и возвращались из военкомата или уже с призывного пункта", - заявила Москалькова ТАСС.

Ранее портал "Объясняем.рф" сообщил, что военнообязанные россияне должны сняться с воинского учета, если выезжают из России на срок более полугода. Граждане, снятые с воинского учета, призыву в рамках частичной мобилизации не подлежат.

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