Названы уважительные причины неявки в военкомат по повестке

Одна из них – утрата трудоспособности

Уважительные причины неявки в военкомат после получения повестки указали на официальном портале "Объясняем.рф". Одна из них – утрата трудоспособности вследствие заболевания либо увечья. Принимается во внимание также тяжелое состояние одного из родственников или участие в похоронах.

"Указанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения. По окончанию действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова (повестки), явиться в военкомат", — ответили на портале на вопрос граждан.

Препятствием для явки в военкомат может стать форс-мажор, или обстоятельства непреодолимой силы – к примеру, стихийное бедствие. Кроме того, призывная комиссия может признать уважительными и иные причины.

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