ЕС: Украина не войдет в НАТО в состоянии войны

Когда она закончится, никто не знает

Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий на своей территории.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон. Когда закончится конфликт, никто не знает.

"Вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся", - сказал политик в эфире телеканала BFM.

Ранее Зеленский объявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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