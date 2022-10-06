ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европа решила строить новый миропорядок без России

11:02
  • четверг
  • 06 октября 2022

Возможности рассмотрят на саммите Европейского политического сообщества

Саммит Европейского политического сообщества, стартующий 6 октября в Праге, пошлет сигнал Москве: новый миропорядок будут строить без России. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель рассказал о подготовке нового пакета санкций против России
Боррель: ЕС готов к дипломатическому решению по Украине

"Эта встреча ищет новый порядок без России", - сказал Боррель журналистам в преддверии саммита.

В первом форуме недавно созданной организации, кроме лидеров 27 стран-членов Евросоюза, участвуют представители Азербайджана, Армении, Великобритании, Грузии, Молдавии, Сербии, Турции, Украины и непризнанного Косова. Всего на саммит ЕПС прибудут лидеры 44 государств, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.