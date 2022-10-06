Европа решила строить новый миропорядок без России

Возможности рассмотрят на саммите Европейского политического сообщества

Саммит Европейского политического сообщества, стартующий 6 октября в Праге, пошлет сигнал Москве: новый миропорядок будут строить без России. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Эта встреча ищет новый порядок без России", - сказал Боррель журналистам в преддверии саммита.

В первом форуме недавно созданной организации, кроме лидеров 27 стран-членов Евросоюза, участвуют представители Азербайджана, Армении, Великобритании, Грузии, Молдавии, Сербии, Турции, Украины и непризнанного Косова. Всего на саммит ЕПС прибудут лидеры 44 государств, передает ТАСС.

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