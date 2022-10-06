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Киев стянул к Херсону большое количество натовской техники

11:20
  • четверг
  • 06 октября 2022

При этом украинская армия несет огромные потери

Киев стянул к границе с Херсонской областью огромное количество натовской техники. ВС России успешно сдерживают попытки наступления ВСУ, сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

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"Очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть", - сказал Стремоусов агентству ТАСС.

Представитель областной администрации также отметил большое количество потерь у ВСУ. По данным Стремоусова, на херсонском направлении ежедневно гибнут более 300 украинских военных.

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