В Таиланде вооруженный мужчина напал на детский сад

Погибли более 30 человек

Вооруженный мужчина устроил стрельбу в детском саде Таиланда.

Инцидент произошел в детском центре города Накланг на северо-востоке страны. Погибли более 30 человек, в том числе дети. Количество жертв уточняется, передает РИА Новости.

Стрелявший - бывший полицейский, сейчас идет его поиск. По другим данным, он покончил с собой после преступления. Не исключено, что стрелявший был в состоянии наркотического опьянения.

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