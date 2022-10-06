В России с коронавирусом госпитализировали 2292 человека

Скончались 108 пациентов

За сутки в России госпитализированы 2292 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 6 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 23045 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 41536 человек, скончались 108 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1962 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 180. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1465 человек, в Московской области – 759.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21141674 случая заболевания, зарегистрировано 387887 летальных исходов.

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