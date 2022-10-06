Жертвами стрельбы в детском саду в Таиланде стали 22 ребенка

Всего погибли 34 человека

22 ребенка погибли в результате стрельбы в детском саду Таиланда.

Жертвами преступления стали 34 человека. По газеты Khaosod, стрельбу в детском саду открыл бывший полицейский, которого недавно уволили. Информации о количестве пострадавших пока нет.

На месте работают экстренные службы. Мотивы преступника выясняются.

Стрельба в детском центре города Накланг на северо-востоке Таиланда произошла 6 октября. Вооруженный мужчина, бывший полицейский, ворвался в здание, расстрелял людей, а затем покончил с собой. Не исключено, что стрелявший был в состоянии наркотического опьянения.

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