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ВСУ заминировали плотину ДнепроГЭС и пять мостов

12:01
  • четверг
  • 06 октября 2022

Планируется также подрыв плотины Кременчугской ГЭС

В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье заминированы все пять основных мостов. Украинские военные заложили взрывчатку и на плотине ДнепроГЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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"Сам ДнепроГЭС заминирован еще с первых дней марта, когда режим Зеленского ждал нашего быстрого входа в Запорожье. В городе заминированы еще пять мостов через Днепр, включая арочный мост, мосты Преображенского и два новых моста", - сказал Рогов в эфире радио "КП".

Ранее представитель Запорожской администрации заявил о подготовке киевским режимом провокации на Днепровской ГЭС. По данным Рогова, боевики могут подорвать плотину на Кременчугской ГЭС выше по течению Днепра. В результате на Запорожье обрушится 20-метровая волна, натиска воды не выдержит и плотина ДнепроГЭС.

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