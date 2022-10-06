ЕС принял восьмой пакет санкций против России

В него входит потолок цен на нефть

Совет Евросоюза утвердил восьмой пакет санкций против России.

Он, в частности, включает в себя ограничение цен на нефть из России. В документе прописан запрет экспорта угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации.

Также запрещен импорт российских товаров на семь миллиардов евро, передает РИА Новости.

Помимо этого, восьмой пакет санкций подразумевает запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.

Ранее стало известно, что некоторые страны ЕС обеспокоены по поводу новых мер. Особенно им не нравятся ограничения цен на нефть. В частности, Грецию и Кипр волнует влияние этих мер на их судоходные отрасли. Москва еще в сентябре предупредила, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на нефть.

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