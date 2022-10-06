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Собянин: Утвержден проект будущей станции "Суворовская" Кольцевой линии метро

12:17
  • четверг
  • 06 октября 2022

С нее будет переход на "Достоевскую"

Утверждён проект будущей станции "Суворовская" Кольцевой линии метро, которая будет построена между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Об этом рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

У пассажиров салатовой ветки появятся дополнительные варианты поездок по городу. С новой станции можно будет перейти на "Достоевскую" Люблинско-Дмитровской ветки.

"Суворовская" улучшит транспортную доступность спорткомплекса "Олимпийский", а также трёх районов Москвы, где проживают более 200 тысяч жителей. Рядом с метро построят жилой дом по программе реновации, общественно-деловой и торгово-развлекательный центры, благоустроят территорию.

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