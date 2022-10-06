Как будет выглядеть станция БКЛ метро "Рижская"

Работы близки к завершению

Строительные работы завершаются на новом - большом кольце метрополитена. Оставшиеся станции должны достроить до конца года. А уже в новом - открыть их для пассажиров. Что сейчас происходит на станции "Рижская"?

16 арок-порталов со встроенной подсветкой смотрят друг на друга словно в зеркало. Любоваться архитектурой будущей станции "Рижская" Большой кольцевой линии можно, несмотря даже на то, что её отделка ещё не завершена. Не смонтированы многочисленные источники света в самих раковинах и холле станции. Не расставлены по местам элементы декора.

"Основной архитектурный облик сформирован вокруг арок - это арки-порталы. Они, кроме декоративной функции – архитектурной, несут также функциональную. Это проходы от среднего станционного тоннеля к боковым посадочным платформам", - рассказал Роман Евтушенко, директор проекта дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект".

Проект станции выбирало жюри международного архитектурного конкурса. Его создатели вдохновлялись исторической застройкой района и интерьерами самого Рижского вокзала.

"Архитектурная отделка на вестибюлях сегодня уже достигла 90 процентов. Осталось закрыть места, где мы сегодня домонтируем системы: в основном, это система безопасности, система дымоудаления. В целом готовность станции оценивается в 96 процентов", - сообщил Роман Евтушенко.

62 метра под землей - так глубоко пришлось копать строителям новой Рижской. Доставлять на станцию пассажиров будет один из самых длинных эскалаторов. Его протяженность почти 100 метров. Больше только на "Парке Победы". Четыре подъемных механизма уже начинают обкатку и готовятся к грузовым испытаниям. В самом разгаре и благоустройство территории возле строящейся станции.

"В рамках благоустройства будет выполнено асфальтирование дорог, устройство гранитной плитки и цветников. Общая площадь должна составить где-то 6500 квадратных метров. Из них асфальтирование составит порядка 2500, устройство гранитной плитки - это около 3000 квадратных метров и цветники - 1700 квадратных метров", - отметил Андрей Слобожанин, руководитель строительства (Дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект").

К финалу близятся и работы в шахте пересадочного узла, откуда пассажиры смогут пересаживаться на Калужско-Рижскую ветку столичного метрополитена и поезда Центральных диаметров. Сама же Рижская вместе со станциями Марьина Роща, Сокольники, Электрозаводская, Авиамоторная и Лефортово войдет в Северо-Восточный участок Большого кольца, которое скоро замкнется.

"Одним из главных объектов и событий этого года является завершение строительства и запуск Большой кольцевой линии метро. Мы ставим в этом году задачу завершить строительство остающихся 9 станций с включением в работу 10-й станции Нижегородская для того, чтобы полностью замкнуть уже движение по Большой кольцевой линии", - сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Запустить движение для пассажиров на всей протяженности Большой кольцевой линии метро планируется в 2023 году. По расчётам специалистов, среднее время поездки в метро с учетом работы БКЛ сократится на 30 минут.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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