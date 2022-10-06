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Карманник в московском метро попал на видео и был задержан

15:02
  • четверг
  • 06 октября 2022

Мужчина похитил телефон

Давка - лучший помощник карманника. В столичном метро по горячим следам задержали карманника, который похитил телефон у девушки.

Преступление попало на камеры наблюдения. На кадрах - обычное утро, вагон переполнен людьми, все заняты своими делами. Но один из пассажиров то и дело посматривает по сторонам. И вот, воспользовавшись суматохой, мужчина незаметно вытаскивает у рядом стоявшей девушки смартфон. После чего выходит на ближайшей станции.

Злоумышленник даже успел продать свою добычу прохожему, а вырученные за него 5 тысяч рублей потратить. Но радовался карманник недолго, его оперативно опознали и доставили в СИЗО.

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